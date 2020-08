Coronavirus, la Russia annuncia: “Prodotto il primo lotto di vaccino”

La Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino contro il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). L’annuncio è arrivato dal ministero della Sanità che ha fatto sapere in una nota: "Il primo lotto del vaccino prodotto dal Gamaleya Center for Microbiology and Epidemiology del ministero della Salute russo è stato prodotto”. In precedenza, il direttore del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, aveva indicato che entro il prossimo dicembre o entro gennaio 2021 la Russia produrrà cinque milioni di dosi di vaccino al mese e che nel corso di un anno il Paese sarà in grado di coprire tutte le esigenze. La produzione del vaccino su scala industriale è prevista a partire da settembre (IN FASE DI SVILUPPO CIRCA 200 VACCINI - QUELLO PER GLI USA PRONTO NEL 2021).