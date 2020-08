4/22 ©Getty

L’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, invita alla cautela riguardo all’annuncio del vaccino registrato dalla Russia e alle altre notizie sugli studi in corso nei vari Paesi. "Attualmente ci sono centinaia di vaccini in fase di sperimentazione e devono essere conformi alle linee guida e ai regolamenti per procedere in sicurezza", ha spiegato il portavoce, Christian Lindmeier

Coronavirus, 6 vaccini in fase finale con i test sull'uomo