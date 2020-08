Hong Kong, arrestato il magnate Jimmy Lai per nuova legge su sicurezza

Tra le figure di maggior rilievo del fronte democratico dell’isola, a capo di un impero dell'editoria sotto la holding Next Digital è accusato insieme ad altre 6 persone "di collusione con forze straniere e cospirazione per commettere frodi", parte di un'operazione su larga scala. Il nuovo provvedimento sulla sicurezza, approvato a fine giugno da Pechino, è pensato per spegnere sul nascere le turbolenze "sovversive" di Hong Kong

Il tycoon Jimmy Lai, a capo di un impero dell'editoria sotto la holding Next Digital e tra le figure di maggior rilievo del fronte democratico di Hong Kong, è stato arrestato questa mattina con il sospetto di violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale. La polizia ha riferito sulla sua pagina Facebook di aver eseguito in tutto 7 arresti, a carico di persone di età compresa tra i 39 e i 72 anni, in base all'accusa "di collusione con forze straniere e cospirazione per commettere frodi", parte di un'operazione su larga scala.

La nuova legge sulla sicurezza nazionale La nuova legge sulla sicurezza è stata approvata a fine giugno da Pechino ed è composta da quasi 70 articoli, pensati per spegnere sul nascere le turbolenze "sovversive" di Hong Kong. La normativa, approvata all'unanimità dai 162 componenti del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, è finalizzata a reprimere le proteste partite a Hong Kong nel giugno del 2019. Il provvedimento ha già iniziato a frantumare l'ampia autonomia e libertà che Pechino aveva promesso di mantenere a Hong Kong per almeno 50 anni, fino al 2047, secondo il modello "un Paese, due sistemi".