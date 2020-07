Hong Kong, in vigore nuova legge sicurezza nazionale: primo arrestato

La prima persona fermata dalla polizia in base alla nuova legge approvata a Pechino, secondo i media locali, è un uomo che possedeva una bandiera della Hong Kong indipendente a Causeway Bay. Nella zona poco dopo è iniziata una manifestazione non autorizzata e gli agenti hanno arrestato, a vario titolo, oltre 80 persone. Pompeo, riguardo al nuovo provvedimento, minaccia "rappresaglie" degli Usa. Lam: non intaccata autonomia

A Hong Kong è entrata in vigore la nuova, discussa, legge sulla sicurezza nazionale e la polizia ha già eseguito i primi arresti. La prima persona fermata in base alla nuova legge, secondo i media locali, è un uomo che possedeva una bandiera della Hong Kong indipendente a Causeway Bay. Nella zona poco dopo è iniziata una manifestazione non autorizzata e gli agenti hanno arrestato, a vario titolo, oltre 80 persone. Intanto, dopo l’approvazione della legge sulla sicurezza, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha minacciato "rappresaglie" degli Usa dopo quello che ha definito "un triste giorno" per Hong Kong. La governatrice di Hong Kong Carrie Lam, invece, ha ribadito che il provvedimento non tocca l’autonomia della città.

Gli arresti con la nuova legge sulla sicurezza

Dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza, nel giorno del 23esimo avversario del ritorno dei territori sotto la sovranità cinese, migliaia di persone si sono riunite a Causeway Bay per protestare. La tensione è salita al punto che la polizia è tornata a usare i cannoni ad acqua, le cartucce urticanti (a Lane Crawford) e i proiettili di gomma per disperdere la folla. Gli agenti hanno usato per la prima volta la nuova bandiera viola, che vale come monito ai manifestanti che utilizzano bandiere o striscioni illegali o che scandiscono cori e slogan che esprimono propositi di secessione o sovversione. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, un agente è stato ferito con un "oggetto affilato" mentre cercava di arrestare alcuni dimostranti. Sono stati eseguiti oltre 80 arresti: le accuse vanno dalla manifestazione illegale alla violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, fino all'ostacolo al rispetto delle leggi e al possesso di armi offensive. Intanto, la grande marcia degli attivisti pro democrazia che si tiene ogni anno è stata vietata dalla polizia, ufficialmente per le cautele legate al Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

L’entrata in vigore della legge

La nuova legge sulla sicurezza è stata approvata da Pechino. Si tratta di quasi 70 articoli, pensati per spegnere sul nascere le turbolenze "sovversive" di Hong Kong: adesso sono perseguibili con la pena massima dell'ergastolo, nel caso non funzioni la semplice deterrenza del rischio - negli addebiti "più gravi" - di finire sotto processo in Cina. La normativa, approvata all'unanimità dai 162 componenti del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese, è finalizzata a reprimere le proteste partite a Hong Kong nel giugno 2019 a favore di riforme democratiche e contro il governo filo-Pechino della regione amministrativa. Secondo i più critici, il provvedimento è destinato a frantumare l'ampia autonomia e libertà che Pechino aveva promesso di mantenere a Hong Kong per almeno 50 anni, fino al 2047, secondo il modello “un Paese, due sistemi”.