Coronavirus Spagna, organizza partita infetti contro sani: denunciato

Una partita di calcio con due formazioni ben precise a scontrarsi: la prima, di giocatori sani, la seconda di contagiati da coronavirus. L'idea, e l'organizzazione dell'evento, che era stato fissato per il 21 luglio, sono di un 23enne spagnolo, di Pamplona, che è stato identificato e denunciato dalla polizia. È accusato di aver violato le misure di contenimento della pandemia e potrebbe pagare una multa fino a 3.000 euro (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I CONTAGI NEL MONDO - IN SPAGNA PAURA PER UNA SECONDA ONDATA)