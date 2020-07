Coronavirus, nel mondo oltre 14 milioni di casi e 605 mila vittime

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono stati registrati 63.872 nuovi casi di coronavirus e 574 decessi. Registrati nuovi record di casi sia in Florida che in Texas. Mentre a Los Angeles potrebbe essere imminente un nuovo lockdown.

Sudafrica Paese più colpito del continente africano

Preoccupa anche il Sudafrica, il Paese più colpito dalla pandemia del continente africano, che ha superato i 5.000 morti. Un totale di 13.449 nuovi casi sono stati ufficialmente diagnosticati in un giorno, portando il numero totale a 364.328, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il ministro della sanità, Zweli Mkhize ha chiesto ai suoi concittadini di rispettare le restrizioni, dicendosi "estremamente preoccupato" per il rilassamento osservato "nel momento in cui esplodono i contagi". "Il governo ha mobilitato tutte le risorse" per combattere la pandemia, "ma non può gestire la situazione unilateralmente. Vediamo che il distanziamento fisico è poco rispettato o per niente. L'utilizzo delle mascherine viene abbandonato. Ciò avrà un impatto diretto sul numero di casi nelle prossime settimane", ha avvertito. Il picco della pandemia è atteso nelle prossime settimane.