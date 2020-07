India, Aishwarya Rai in terapia intensiva per Covid

L’attrice ex Miss Mondo è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Mumbai con la figlia di otto anni, dopo essere risultata positiva al coronavirus. Secondo una fonte, ha "forti difficoltà respiratorie”. Nella stessa struttura ci sono anche il marito, l'attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il padre Amitabh Bachchan, 77, anche lui celebrità del cinema indiano: entrambi si trovano in isolamento e terapia intensiva

Aishwarya Rai, una delle attrici indiane più conosciute al mondo, star di Bollywood ed ex Miss Mondo, è stata ricoverata d'urgenza in un ospedale di Mumbai con la figlia di otto anni, dopo essere risultata positiva al Covid-19. Nella stessa struttura sono stati ricoverati anche il marito, l'attore Abhishek Bachchan, 44 anni, e il padre Amitabh Bachchan, 77, anche lui celebrità del cinema indiano: entrambi si trovano in isolamento e terapia intensiva.