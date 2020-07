La paura di una seconda ondata di contagi di Covid-19 ha spinto lo Stato di Victoria, in Australia, a confinare per almeno sei settimane 5 milioni di residenti di Melbourne. In Giappone quarantena per due basi militari Usa. Lockdown a Tangeri, in Marocco, e scuole di nuovo chiuse in Sri Lanka dopo una settimana di riapertura. L'Ungheria chiude le frontiere