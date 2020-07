1/15 ©Getty

Le sex workers di Amburgo hanno iniziato ieri, sabato 11 luglio, una protesta ( ancora in atto) contro il lockdown che impedisce loro di ritornare a lavorare. Diverse attività commerciali in Germania hanno riaperto, mentre le prostitute ancora non hanno ricevuto il "via libera". Il cartello mostrato nell'immagine recita "non fare finta di non vederci"









