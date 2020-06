2/16 ©Fotogramma

Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha istituito una commissione per far pulizia dei monumenti ormai più “impresentabili”. Una mossa giudicata tardiva dai militanti radicali e iconoclasti di “Topple the Racists” (Abbatti i Razzisti), già entrati in azione con una fitta mappa di statue da mettere nel mirino in tutto il Regno

