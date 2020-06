Proteste George Floyd, in Belgio vandalizzate statue ex re Leopoldo II

La morte dell'afroamericano George Floyd negli Stati Uniti ha ravvivato in Belgio il dibattito sulla violenza della colonizzazione in Congo e sulla responsabilità del re Leopoldo II, le cui statue sono state oggetto della rabbia degli attivisti antirazzisti. Le manifestazioni antirazziste di questi ultimi giorni, diffuse in tutto il mondo, stanno portando in molti Paesi alla rimozione di monumenti dedicati a generali sudisti o a sindaci sceriffi, ma anche a sovrani, commercianti e mercanti di schiavi (FOTO).