Floyd, funerali a Houston. Biden: "È l'ora della giustizia razziale"

In Texas, durante l'ultimo saluto al 46enne afroamericano, la giovane nipote dell'uomo lancia un forte messaggio, criticando lo slogan di Trump: "Qualcuno dice Make America Great Again, ma quando mai l'America è stata grande!”. Videomessaggio del candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden: "Gli Stati Uniti non possono ancora una volta ignorare quel razzismo che continua a pungere la nostra anima"

"Qualcuno dice Make America Great Again, ma quando mai l'America è stata grande!”. L’urlo di Brooke Williams, la giovanissima nipote di George Floyd, si leva nella The Fountain Praise Church di Houston, durante l'ultimo saluto al 46enne afroamericano morto durante un arresto (FOTO). "Basta crimini d'odio, per favore, basta! Perché il sistema deve essere così malvagio e corrotto, bisogna fare giustizia", ha aggiunto la giovane ricordando come nessuno degli agenti coinvolti nella morte dello zio abbia mostrato segni di pentimento. Ma durante l’ultimo saluto a Floyd è intervenuto, con un videomessaggio, anche l’ex vicepresidente e ora candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden: “È tempo per una giustizia razziale”, ha incalzato.

Brooke Williams, la nipote di George Floyd durante le celebrazioni a Houston, 9 giugno 2020 - ©Getty

Biden: "Usa non possono ignorare razziso che punge l'anima" approfondimento Morte George Floyd, muro della Casa Bianca diventa un memorial. FOTO "Gli Stati Uniti non possono ancora una volta ignorare quel razzismo che continua a pungere la nostra anima, quell'abuso sistematico che rappresenta ancora una piaga in America”, ha poi aggiunto Biden. L'ex vicepresidente americano ha ricordato in particolare la figlia di George Floyd, Gianna, 6 anni: "Nessun bambino dovrebbe essere costretto a chiedere perché il proprio padre se ne è andato. E troppi bambini afroamericani lo hanno dovuto chiedere per generazioni".

Il videomessaggio di Joe Biden - ©Getty