Anche Will Smith si unisce alle proteste scoppiate a seguito della morte di George Floyd, il 46enne afroamericano morto durante un fermo di polizia a Minneapolis. Sul suo account YouTube l'attore di Hollywood ha condiviso un filmato, intitolato "No justice, no peace", che racchiude immagini e video della lotta per i diritti dei neri negli Stati Uniti. "Arriva sempre una battaglia che non avevi previsto - dice l'attore - , da sempre scorre un fiume rosso del sangue di coloro che hanno raccontato la verità".

Il filmato con le lotte antirazziste approfondimento George Floyd, le canzoni ispirate alla sua storia e alle proteste "Il bello di essere americani - continua Will Smith in introduzione al video - è che quando siamo spaventati, miriamo alla parte migliore di noi, non alla peggiore". Il filmato prosegue con una carrellata di momenti chiave nelle mobilitazioni antirazziste negli Stati Uniti, da Martin Luther King a Barack Obama, fino al movimento Black Lives Matter. Il titolo del video, "No Justice, no peace", è uno degli slogan che i manifestanti hanno gridato in tutto il mondo negli ultimi giorni di protesta.