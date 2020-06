1/15 ©Fotogramma

Ingresso gratuito per una settimana per medici, infermieri e membri del personale tecnico e sanitario ausiliario che vorranno visitare i Musei Vaticani e il complesso delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo. Lo ha annunciato il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, “in segno di gratitudine per il lavoro svolto durante questo periodo di emergenza” coronavirus

