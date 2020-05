Roma, dal 2 giugno riapre mostra Raffaello alle Scuderie del Quirinale

Le opere di Raffaello, riunite eccezionalmente alle Scuderie del Quirinale, a Roma, in occasione della mostra "Raffaello 1520 – 1483”, potranno tornare a essere ammirate dal pubblico dal 2 giugno, giorno in cui riaprirà lo spazio espositivo. La data avrebbe dovuto sancire la conclusione della rassegna. Invece, in coincidenza con le celebrazioni per la Festa della Repubblica, rappresenterà un nuovo inizio per l'evento con cui l'Italia rende omaggio all'artista a 500 anni dalla morte.

La riapertura

La mostra, sospesa per circa tre mesi a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE NEL LAZIO), resterà aperta fino al 30 agosto, in virtù di una lunga proroga resa possibile grazie alla disponibilità e alla solidarietà delle istituzioni museali e dei collezionisti che hanno prestato le opere. Saranno adottate misure di sicurezza straordinarie, delineate in uno specifico progetto tecnico-sanitario elaborato da un esperto del dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell'Università Sapienza e armonizzato con le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico.