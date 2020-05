Coronavirus Roma, salta la parata militare del 2 giugno

Niente parata militare lungo i Fori Imperiali per la Festa della Repubblica del 2 giugno: è questo - secondo quanto si apprende, anche se non ci sono indicazioni ufficiali - l'orientamento prevalente, dopo una serie di incontri e contatti, anche nelle ultime ore, tra la Difesa - preposta all'organizzazione della "Rivista militare" - e il Quirinale (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

La cerimonia prevista

La cerimonia di Roma dovrebbe ricalcare quella all'insegna della massima sobrietà svoltasi il 25 aprile. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, renderà onore alla tomba del Milite Ignoto, anche se questa volta al Vittoriano non dovrebbe essere solo ma accompagnato - a rigorosa distanza di sicurezza - dalle alte cariche dello Stato normalmente presenti a questo momento celebrativo. Come avvenuto per la Festa della Liberazione, il sorvolo delle Frecce Tricolori dovrebbe chiudere la cerimonia, mentre non è ancora del tutto esclusa la presenza - solo simbolica e rappresentativa - di alcuni uomini e mezzi delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato.