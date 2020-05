Coronavirus Usa, portavoce Pence nega autoisolamento vicepresidente

Il portavoce Devin O’Malley ha chiarito le condizioni di salute di Pence, dopo che per alcune ore erano emerse indiscrezioni su un suo possibile autoisolamento in seguito alla positività di una sua collaboratrice. "Non è in quarantena, è risultato negativo tutti i giorni”, spiega lo staff

Il vicepresidente americano Mike Pence non è in quarantena. Il suo portavoce Devin O’Malley ha voluto chiarire le condizioni di salute di Pence, dopo che per alcune ore erano emerse indiscrezioni su un suo possibile autoisolamento legato all'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Il vicepresidente “continuerà a seguire i consigli dell'unità medica della Casa Bianca, è risultato negativo tutti i giorni e intende essere domani alla Casa Bianca”, ha spiegato il portavoce. Fonti della Casa Bianca avevano precisato poco prima ad alcuni media Usa che Pence non è in un vero e proprio autoisolamento e che avrebbe mantenuto una certa distanza dagli altri per un paio di giorni (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE TAPPE - GRAFICHE - LE FOTO SIMBOLO).