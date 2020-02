Tutti i clienti dell'hotel di Tenerife dove si sono registrati quattro casi di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI) sono risultati asintomatici, e in 130 potranno andare via. A renderlo noto è stato il portavoce del governo delle Canarie, Julio Perez, come riporta la Efe. (LO SPECIALE - I NUMERI VERDI DELLE REGIONI - LA DIFFUSIONE IN UNA MAPPA ANIMATA - POLEMICHE PER IL VIDEO DI FONTANA CON LA MASCHERINA)

Ecco chi può lasciare l’hotel

I 130 turisti di 11 nazionalità diverse, entrati nell'hotel dopo il 24 febbraio, ovvero quando i quattro contagiati (tutti italiani) avevano già lasciato la struttura per l'ospedale, sono stati autorizzati ad abbandonare la struttura perché non hanno avuto alcun contatto con le persone infette. I lavoratori dell'hotel sono autorizzati a entrare e uscire con l'impegno a mantenere le necessarie misure di prevenzione. Per quanto riguarda i malati registrati alle Canarie (oltre ai 4 italiani di Tenerife, c'è n'è uno a La Gomera), la consigliera alla Sanità delle Canarie Teresa Cruz ha spiegato che sono tutti in buona salute, e due non presentano sintomi. (SAN FRANCISCO DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA. FOTO - TRUMP: "ITALIA IN DIFFICOLTA' MA NO STOP VOLI" - L'ARABIA VIETA L'ACCESSO AI PELLEGRINI)

Il medico italiano e la moglie infetti

Erano circa un migliaio i turisti che soggiornavano nell'hotel ad Adeje, nel sud di Tenerife. Nella struttura soggiornavano anche i primi turisti italiani che sono stati successivamente ricoverati in un ospedale dell'isola dopo essere risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un uomo, un medico italiano, e la moglie. Sono in buona salute, isolati nell'ospedale di Candelaria nella capitale di Tenerife. (DI MAIO: "TURISTI VENITE TRANQUILLAMENTE IN ITALIA - LE PAROLE DI RICCIARDI - LE POLEMICHE PER LA MASCHERINA DI FONTANA)