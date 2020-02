Trump deride l’Oscar a “Parasite” e attacca Brad Pitt

Donald Trump attacca Hollywood e le scelte dell’Academy agli Oscar 2020 (LE FOTO DEL RED CARPET - I MOMENTI PIÙ EMOZIONANTI DELLA SERATA). In particolare il presidente Usa ha criticato la decisione di dare la statuetta come miglior film a “Parasite”, la pellicola sudcoreana di Bong Joon-ho: "Quanto ha fatto male l'Academy Awards quest'anno...", ha detto il tycoon durante un comizio in Colorado. "Abbiamo avuto tanti problemi con la Corea del Sud per il commercio, e loro l'hanno premiata con il miglior film dell'anno.. E' stato giusto? Non lo so. Che diavolo! Era il miglior film straniero, ma che vuol dire il miglior film, non era mai successo...c'erano tanti grandi film”. Il presidente americano ha aggiunto: "E' tempo di tornare ai classici dell'epoca d'oro di Hollywood. Possiamo tornare per favore a Via col Vento?" (TUTTI I PREMI). Ma Trump ha destinato una stoccata anche contro l’attore Brad Pitt, che si era dichiarato a favore dell’impeachment nei suoi confronti: "E' un piccolo saputello”, ha detto il presidente aggiungendo di non essere mai stato suo fan (BRAD PITT MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA).

Produttori Parasite: Trump non sa leggere sottotitoli

Neon, la società che ha prodotto il film “Parasite” su Twitter ha replicato con ironia alle critiche di Donald Trump. "E' comprensibile, non sa leggere", in riferimento ai sottotitoli. A seguire l'hastag #Bong2020. Anche i dem si sono schierati contro le affermazioni del presidente: "Il film Parasite è un film straniero su come gli ultraricchi siano ignari dei sacrifici della classe lavoratrice, e richiede due ore di lettura dei sottotitoli. Ecco perché Trump lo odia” (PARASITE VINCE COME MIGLIOR REGIA - E COME MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE).