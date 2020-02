Oscar per la miglior regia a Bong Joon Ho per "Parasite"

Oscar per la miglior regia al sudcoreano Bong Joon Ho per “Parasite”. “Ringrazio Scorsese e Tarantino”, ha dichiarato, e “Todd (Phillips) e Sam (Mendes): vi ammiro”. “Vorrei avere una motosega e condividere questo Oscar con tutti voi” canduidati, ha aggiunto, per poi concludere ironicamente: “Continuerò a bere fino a domattina”.

Gli omaggi a Scorsese e Tarantino

"Pensavo che, dopo aver vinto come miglior film internazionale, la serata fosse finita. Mi stavo rilassando, grazie mille”, ha esordito Joon Ho. “Quando ero nelle scuole di cinema si diceva: ‘più si è personali, più si è creativi’. Una citazione del grande Martin Scorsese”, ha spiegato, dando il via a una standing ovation per il regista di “The Irishman”. “E quando qui negli Stati Uniti mi dicevano di non conoscere i miei film, Quentin Tarantino li metteva tra i suoi preferiti - ha aggiunto, ringraziando il regista di “C’era una volta… a Hollywood”.

Tutte le statuette per "Parasite"

Sono tre le statuette conquistate dal regista per “Parasite”, già Palma d'oro al festival di Cannes. Il film è stato premiato anche per la miglior sceneggiatura originale e come miglior film internazionale.

Le nomination

A contendersi la statuetta erano in cinque: Quentin Tarantino per “C’era una volta a... Hollywood”, Todd Phillips per “Joker", Bong Joon Ho per “Parasite” e Martin Scorsese per “The Irishman”.