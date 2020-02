Il suo ultimo film, Parasite, si è aggiudicato la Palma d’Oro al Festival di Cannes (prima volta per la Corea del Sud) e poi quattro premi Oscar (miglior film, miglior film internazionale, miglior regia e migliore sceneggiatura originale). Per il regista Bong Joon-ho, 50 anni, sudcoreano, si è trattato della prima vera consacrazione da parte della critica cinematografica. La lotta tra ricchi e poveri messa in scena nella pellicola, uscita nelle sale nel 2019, ha convinto le giurie (OSCAR 2020, TUTTI I VINCITORI - IL RED CARPET). È la prima volta che un film in lingua non inglese si aggiudica il premio Oscar come miglior pellicola.

Gli esordi

Bong Joon-ho è nato nel 1969 a Taegu, quarta città più popolosa della Corea del Sud. Figlio di un designer, laureato in Sociologia all’Università Yonsei, nella capitale Seul, si appassionò al cinema già durante l’adolescenza. I modelli a cui ispirarsi erano i registi Shohei Imamura e Hou Hsiao-hsien.

I primi riconoscimenti

Nel 2003, con il giallo Memories of Murder, il regista si è aggiudicato premi in diversi festival di tutto il mondo, tra cui quello di San Sebastián e il Torino Film Festival. Nel 2006 ha girato il film campione di incassi The Host, presentato al Festival di Cannes di quell’anno. Nel 2011 è tornato sulla Croisette in qualità di presidente di giuria della Caméra d’or, premio assegnato alla miglior opera prima. Nel 2013 ha diretto Snowpiercer, suo debutto cinematografico in lingua inglese.

La polemica su Okja

Nel 2018 Bong Joon-ho ha portato a Cannes Okja, film prodotto da Netflix con protagonisti dei “supermaiali”, esemplari speciali di suini. L’obiettivo della pellicola, secondo il regista, era quello di portare l’attenzione sui metodi di allevamento e sul consumo della carne. “Se tutti si fermassero a riflettere sull’origine della carne che mangiano credo il consumo declinerebbe gradualmente”, ha detto Joon Ho. Ma i vegani l’avevano interpretato in modo opposto, criticando il film.