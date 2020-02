Oscar per il miglior attore non protagonista a Brad Pitt, grazie alla sua interpretazione nel film C’era una volta…a Hollywood. Pitt ha ringraziato il regista Quentin Tarantino e l'attore protagonista Leonardo Di Caprio e ha dedicato la vittoria ai figli. "Il cinema sarebbe triste senza di te. Sei originale, davvero unico””, ha detto l’attore rivolgendosi a Tarantino. "Quentin, tu cerchi sempre il meglio delle persone - ha continuato -. E ora dobbiamo cominciare a dimostrare il nostro affetto per i nostri stuntman”, ha poi aggiunto: nella pellicola interpreta proprio uno di loro. "Quest'Oscar è per i miei bambini, faccio tutto per voi, vi adoro", ha concluso Pitt, che porta a casa la sua seconda statuetta in carriera: dopo quella vinta come produttore di 12 anni schiavo, questa è la prima come attore.

Le nomination

La statuetta quest’anno era contesa tra Anthony Hopkins (I due Papi), Joe Pesci (The Irishman), Al Pacino (The Irishman), Tom Hanks (Un amico straordinario) e Brad Pitt (C’era una volta…a Hollywood). L’annuncio della vittoria è stato dato dall’attrice e regista statunitense Regina Rene King.