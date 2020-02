Oscar per la miglior attrice non protagonista a Laura Dern, grazie alla sua interpretazione nel film “Storia di un Matrimonio”. “Grazie a Noah per la magia che ci ha regalato”, ha detto ringraziando il regista Noah Baumbach. Poi una dedica speciale ai genitori: "Alcuni dicono che non si incontreranno mai i propri eroi, ma io dico che se sei veramente fortunato se li hai come tuoi genitori. Condivido questo premio con i miei attori eroi, le mie leggende, Dianne Ladd e Bruce Dern".

La dedica alla madre e al padre

La madre di Laura Dern, Diane Ladd, è un'attrice che nel corso della sua carriera ha ricevuto tre candidature per l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per i film "Alice non abita più qui" (1974), "Cuore selvaggio" (1990) e "Rosa scompiglio e i suoi amanti" (1991). Il padre, Bruce Dern, Per la sua interpretazione nel film "Tornando a casa" (1978) è stato candidato per l'Oscar al miglior attore non protagonista, mentre per la sua interpretazione in "Nebraska" (2013) è stato candidato per l'Oscar al miglior attore.

Il premio nel giorno del suo compleanno

"E' un onore essere qui", ha detto Laura Dern ringraziando l'Academy per il premio. L'attrice ha ringraziato regista e attori del film, distribuito da Netflix. Questo Oscar è "il miglior regalo di compleanno che si possa ricevere", ha aggiunto, nata proprio il 10 febbraio del 1967. L'attrice era alla sua terza nomination. Il premio è stato annunciato dall’attore Mahershala Ali.

Le nomination

La statuetta quest’anno era contesa tra Laura Dern, con “Storia di un Matrimonio”, Margot Robbie, con “Bombshell", Scarlett Johansson, con “Jojo Rabbit”, Florence Pugh, con “Piccole Donne” e Kathy Bates, con “Richard Jewell”. (TUTTI GLI ATTORI CANDIDATI)

Data ultima modifica 10 febbraio 2020 ore 03:55