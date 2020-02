Enit: non rinunciamo a turismo cinese

"L'allarme Coronavirus non deve farci rinunciare a un mercato importante come quello della Cina che era atteso in crescita di oltre il 10% quest'anno anche perchè il 2020 è l'anno della cultura e del turismo Italia-Cina": lo afferma il presidente dell'Enit, Giorgio Palmucci, in un'intervista al Sole 24 Ore. Per il responsabile dell'Agenzia per il turismo è possibile un rimbalzo nei prossimi mesi per un settore che è forse il più colpito dall'allarme coronavirus scoppiato a livello internazionale soltanto a gennaio. Dato per assodato che gli arrivi da gennaio a marzo "ormai sono persi", Palmucci dice semplicemente che "ora dobbiamo augurarci che si superi questa emergenza presto per poi concentrarci in un grande sforzo di tutti" - dal turismo alla moda, al lusso e al made in Italy - per cercare di "recuperare il possibile in quel mercato cosi' promettente e chiudere almeno ai livelli dell'anno precedente".