Coronavirus, primo contagiato in Lombardia: è un 38enne. DIRETTA

Qantas taglia voli, 18 aerei a terra

La compagnia di bandiera australiana Qantas riduce la capacità dei propri voli interni e internazionali fino alla fine di maggio per cercare di contenere la diffusione del coronavirus: nel complesso la misura, che prevede anche divieti di viaggio e obblighi di quarantena, equivale a lasciare a terra 18 aerei. Lo ha annunciato l'ad del Qantas Group, Alan Joyce, che ha delineato i piani per tagliare del 15% i voli per l'Asia, del 6% per la Nuova Zelanda e del 2,3% quelli interni. Joyce ha previsto che le compagnie più deboli nella regione saranno costrette a consolidarsi o usciranno dal mercato, non essendo più in grado di resistere alle riduzioni dei voli e ai bilanci in rosso. "Cathay Pacific ha tagliato il 40% dei voli e ha messo 27mila dipendenti in congedo non retribuito. Singapore Airlines ha appena imposto tagli massicci ai piani di volo, mentre altre compagnie rischiano il fallimento", ha detto l'ad.