Coronavirus, chiuse stazioni Codogno, Maleo e Casalpusterlengo

Dal 22 febbraio i mezzi di Trenord non fermeranno nelle stazioni di Codogno, Maleo e Casalpusterlengo, tra i dieci comuni nel Lodigiano messi in isolamento. La notizia è stata diffusa dalla stessa Trenord, specificando che la decisione segue l’ordinanza emessa da Regione Lombardia oggi (venerdì) al punto 8, dove si indica la “interdizione dei mezzi pubblici” come misura preventiva dopo che nel Lodigiano sono stati rilevati 14 casi di contagio da coronavirus.

Stop in vigore fino a nuova comunicazione

In particolare i treni della linea Milano-Piacenza non effettueranno fermata a Codogno e Casalpusterlengo, mentre i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermeranno a Codogno. Il servizio è sospeso totalmente sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno. A seguito dell’ordinanza inoltre sarà sospesa l’attività di biglietteria presso le stazioni di Codogno e Casalpusterlengo. Il provvedimento sarà in vigore fino a nuova comunicazione da parte dell'autorità. Le informazioni sono disponibili sull’App Trenord e sul sito trenord.it e nelle stazioni.