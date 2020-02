Coronavirus, vittime e nuovi casi: la diffusione del contagio in cifre e grafici. FOTO

Al 13 febbraio 2020 sono oltre 60mila i casi di contagio da Covid19, il coronavirus la cui diffusione è partita dalla città di Wuhan in Cina. I dati sulla diffusione sono raccolti dalla Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering, utilizzando le cifre aggiornate che provengono dai monitoraggi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e da altre fonti attendibili