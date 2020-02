Continua a salire il bilancio delle vittime del Coronavirus che, finora, ha ucciso 814 persone, quasi tutte in Cina. Il numero ha superato a livello globale quello della Sars del 2002-2003 che fece 774 vittime (LO SPECIALE - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Nelle ultime 24 ore sono deceduti circa una novantina contagiati, segnando un nuovo record consecutivo per il numero di decessi quotidiani. Intanto l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che il numero di casi di contagio rilevati giornalmente in Cina si stia stabilizzando (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - GLI EFFETTI SULL'ECONOMIA GLOBALE).

"Stiamo registrando un periodo di stabilità"

"Stiamo registrando un periodo di stabilità di quattro giorni, in cui il numero di casi segnalati non è aumentato - ha dichiarato il responsabile del programma di emergenza sanitaria dell'Oms, Michael Ryan - questa è una buona notizia e potrebbe riflettere l'impatto delle misure di controllo che sono state messe in atto", anche se è troppo presto per concludere che l'epidemia abbia superato il suo picco.

Oltre 37mila persone contagiate

Nella Cina continentale il numero di casi confermati, domenica 9 febbraio, è di oltre 37.200. L'epidemia continua a diffondersi in tutto il mondo, anche se il numero di infezioni sospette sarebbe in diminuzione. Più di 320 casi di contaminazione sono stati confermati in circa trenta Paesi e territori. Oggi 5 nuovi casi, quattro adulti e un bambino, tutti di nazionalità britannica, sono stati annunciati in Francia, portando il totale a 11 nel Paese, mentre sulla nave da crociera in porto a Yokohama, Giappone, ne sono stati segnalati 6 nuovi.