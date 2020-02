Caso sospetto in Salento,ha febbre e mal di gola

Ha sintomi influenzali, febbre, mal di gola e la faringite la ragazza rientrata da poco dalla Cina e che oggi è stata trasportata al Policlinico di Bari per accertare che non sia affetta da Coronavirus. La ragazza è una studentessa della provincia di Lecce e non una insegnante come si era appreso in un primo momento. Visitata in un pronto soccorso della provincia di Lecce, la studentessa è stata trasferita in tarda mattinata al Policlinico di Bari con una ambulanza del 118. A Bari è stata ricoverata, come da protocollo, in isolamento respiratorio e da contatto, nel reparto di malattie infettive. In ospedale le è stata diagnosticata subito una faringite, ma l'esito dei primi esami per escludere che si tratti di Coronavirus arriveranno nelle prossime ore. Intanto un campione è stato trasmesso anche all'istituto Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. E' il quinto caso sospetto in Puglia dall'inizio dell'emergenza. I quattro precedenti sono risultati tutti negativi