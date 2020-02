Negativo al Coronavirus. Il diciassettenne italiano rimasto a Wuhan non ha il contratto il virus cinese. Lo confermano fonti della Farnesina. Respiro di sollievo, dunque, per il giovane che ieri non ha potuto lasciare la Cina insieme agli altri 56 connazionali rientrati in Italia perché aveva la febbre (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA MAPPA DEL CONTAGIO). Il risultato le test lascia ora aperta la più rassicurante opzione della febbre da raffreddore. La Farnesina, infatti, è al lavoro per riportarlo a casa il prima possibile.

17enne rimasto a Wuhan

Il ragazzo si trova in Cina con il programma di scambio culturale 'Intercultura'. Oggi via Skype ha parlato con la famiglia che vive a Grado, Gorizia, e ha rassicurato mamma e papà: ha detto loro di non preoccuparsi e di essere seguito molto bene. Ieri, al momento della partenza da Wuhan verso Pratica di Mare, gli è stata rilevata una temperatura corporea di 37,7 gradi che gli ha impedito di imbarcarsi sul volo. Curato da due italiane in un appartamento dell'ambasciata italiana in Cina, è costantemente in contatto con il capo dell'Unità di Crisi della Farnesina.

In quarantena i 56 italiani

Per i connazionali che invece hanno lasciato la città di Wuhan, focolaio dell'epidemia, è iniziato un periodo di quarantena (LE FOTO - LE TAPPE DEL RIENTRO). Per 15 giorni saranno ospitati all'interno del Centro olimpico nella città militare della Cecchignola, a sud di Roma. Lo scopo è scongiurare il rischio che il virus possa arrivare proprio dai nostri connazionali rientrati dalla Cina, anche se le misure al momento rappresentano solo una doverosa precauzione (IL VADEMECUM DEI MEDICI).