Nel 2002 Boris Johnson scrive nel suo primo libro Friends, Voters, Countrymen che "se il matrimonio gay fosse ok, allora non vedo nessuna ragione di principio per non consacrare un'unione tra tre uomini, o magari tra uomini e un cane". Questa è solo una delle gaffe più famose del neo primo ministro inglese proclamato il 24 luglio come successore di Theresa May.

"Erdogan fa sesso con le capre"

Nel 2005, durante la campagna elettorale, Johnson dichiara che votare i Tory "farà diventare più grosse le tette di vostra moglie e aumenterà le vostre chance di possedere una Bmw M3". Non si risparmia neppure sul premier turco Recep Erdogan: nel 2015 vince il premio per la poesia più offensiva, assegnato dalla rivista "Spectator" per aver dichiarato che il politico "fa sesso con le capre".

Gli "scivoloni" durante gli eventi pubblici

Oltre alle frasi, sono diversi i video che hanno come protagonista Johnson. Nel 2016 viene ripreso mentre si scontra in modo deciso con un bambino durante una dimostrazione di rugby, facendo cadere a terra il piccolo. Sempre nel 2016, durante la conferenza stampa con l'allora capo di stato Usa John Kerry, il primo ministro inglese interrompe il politica americano mentre sta parlando con un "mamma, basta così, grande." Piccata e sarcastica la risposta di Kerry: “Questa è la diplomazia”.

Il caso della donna inglese arrestata in Iran

L'ultima (e forse più grossa) gaffe del neo premier Uk risale al 2017: una donna con doppio passaporto inglese e iraniano viene arrestata in Iran come sospetta spia. “Era lì per insegnare giornalismo”, disse Johnson aumentando le tensioni e i problemi tra i due paesi. La donna è ancora reclusa ed è stata condannata a 5 anni.