Un tweet satirico sul Royal Baby è costato al conduttore radiofonico della Bbc Danny Baker il posto di lavoro. L’emittente pubblica britannica ha infatti licenziato in tronco lo scrittore comico dopo che questi aveva pubblicato un’immagine di uno scimpanzé paragonandolo ad Archie, primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan. Baker, accusato di razzismo, ha poi rimosso il post (LE PRIME FOTO - LA PRESENTAZIONE - LE FOTO DELLA GRAVIDANZA).

La foto dello scimpanzé

La vicenda, ricostruita da Sky News, parte da un post pubblicato ieri dal dj - conduttore del programma Radio 5 Live - nel quale si vede una foto in bianco e nero in cui una donna e un uomo ben vestiti tengono la mano a uno scimpanzé in giacca e cravatta, con il commento: "Il Royal Baby lascia l'ospedale". Poco più tardi, Baker - sommerso da accuse di razzismo - si è scusato e ha cancellato il post. La Bbc lo ha messo immediatamente alla porta ed è stato lo stesso conduttore ad annunciarlo su Twitter (COME CAMBIA LA SUCCESSIONE AL TRONO).

Le motivazioni e le scuse

"Si è trattato di un grave errore di valutazione, che va contro i valori che cerchiamo di incarnare come emittente", ha spiegato un portavoce della Bbc. "Danny è un conduttore brillante, ma non presenterà più uno show settimanale con noi". Baker, su Twitter, ha scritto: “Avrei usato la stessa stupida immagine per qualsiasi altro Royal baby o per il figlio di Boris Johnson o persino per un figlio mio. (Anche se ovviamente non in quel contesto). Sicuramente, un enorme errore. Grottesco. Comunque, a te Archie, scusami amico". Harry e Meghan, la cui madre è afroamericana, hanno presentato ieri il loro piccolo, nato all'alba di lunedì 6 maggio (TUTTI I ROYAL BABY DEGLI ULTIMI 50 ANNI - I FESTEGGIAMENTI - IL PADRE DI MEGHAN: "È UN ORGOGLIO" - L'ANNUNCIO DI HARRY).