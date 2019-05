Royal Baby, prime foto del figlio di Harry e Meghan: video

Debutto ufficiale per “baby Sussex” (FOTO), il figlio del principe Harry e di Meghan Markle nato lunedì scorso. Il royal baby - il cui nome non è ancora stato annunciato (IL TOTONOME) - ha fatto oggi la sua prima apparizione pubblica, durante una “photocall”. Il piccolo, avvolto in una copertina bianca, è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. "Ha un carattere dolcissimo, è davvero calmo", ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. "E' stato un sogno", ha aggiunto, sorridente al pari di Harry. La coppia aveva preferito mantenere il riserbo attorno alla nascita del primo figlio, rinunciando a presentarsi alla stampa subito dopo il lieto evento, come fatto invece per i loro tre figli dalla Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, e dal marito, il principe William, Duca di Cambridge. La regina Elisabetta, secondo la Press Association, incontrerà oggi per la prima volta il suo pronipote (TUTTI I ROYAL BABY DEGLI ULTIMI 50 ANNI - I FESTEGGIAMENTI - IL PADRE DI MEGHAN: "È UN ORGOGLIO").

La nascita del bimbo

Il bambino alla nascita pesava 7 pounds e 3 once (poco più di 3,2 chilogrammi), come precisato da fonti di palazzo reale, ed è nato alle 5:26 di lunedì scorso. "Sono al settimo cielo", ha detto Harry annunciando la nascita del suo primo figlio. Il nuovo arrivato della famiglia reale britannica è il primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor. Sarà il settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry (COME CAMBIA LA SUCCESSIONE AL TRONO).

I commenti della Royal family

"Benvenuto nel club di chi non dorme", ha commentato il principe William esprimendo la sua gioia e vicinanza al fratello. Anche Carlo, il nonno del piccolo Baby Sussex, ha commentato con gioia la notizia. Durante una visita ufficiale in Germania, il principe Carlo ha detto: "Non potremmo essere più lieti nell'apprendere questa notizia e non vediamo l'ora di incontrare il bambino al nostro ritorno" (LE FOTO DELLA GRAVIDANZA).

