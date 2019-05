"Benvenuto nel club di chi non dorme": così il principe William ha espresso la sua gioia e vicinanza al fratello Harry, da poco diventato padre. Il 6 maggio scorso la moglie Meghan Markle ha dato alla luce un maschio, evento di fronte al quale il fratello maggiore del duca di Sussex si è detto elettrizzato.

"Benvenuto nel club"

Mentre il mondo attende col fiato sospeso l'annuncio del nome del bambino, settimo in linea di successione per il trono britannico, William ha così commentato la notizia. "Sono ovviamente elettrizzato, assolutamente elettrizzato, e ovviamente non vedo l'ora di vederli nei prossimi giorni, quando le cose si saranno calmate". Lo slancio affettuoso è stato poi mitigato dalla sagace battuta. "Sono molto felice di accogliere mio fratello nella 'società della privazione del sonno', cioè l'essere genitori".

I consigli di William e le parole di Kate

William, padre di George, Charlotte e Louis, avrebbe tanti consigli da dare al fratello, ma ha detto che preferisce solo auguragli il meglio e lo ha invitato a "godere l'arrivo del neonato e la gioia che questo evento porta con sé". Anche la duchessa di Cambridge, Kate, si è detta galvanizzata all'idea di incontrare il figlio di Harry e Meghan. "Queste settimane sono sempre un po' difficili, quindi facciamo loro i nostri migliori auguri", ha aggiunto.

Il commento del principe Carlo

Pure il nonno del piccolo Baby Sussex, di cui si attende l'uscita dalla clinica insieme a mamma Meghan, ha appreso e commentato con gioia la notizia. Durante una visita ufficiale in Germania, il principe Carlo ha detto: "Non potremmo essere più lieti nell'apprendere questa notizia e non vediamo l'ora di incontrare il bambino al nostro ritorno". Al suo passaggio alla Porta di Brandeburgo, l'erede al trono del Regno Unito ha ricevuto moltissimi auguri da parte della folla. E a uno dei presenti avrebbe risposto sorridendo: "Grazie, sto collezionando un gran numero di nipoti".