E' maschio il primo Royal Baby del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex (FOTOSTORIA DELLA DUCHESSA). L'ex attrice californiana l'ha dato alla luce in queste ore, secondo quanto annunciato oggi dallo stesso Harry: "Sono così orgoglioso di mia moglie, siamo assolutamente emozionati". Il piccolo e la mamma stanno bene, ha precisato. Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry.

Harry: "Sono al settimo cielo"

"Sono entusiasta di annunciare che è un bambino". Così il principe Harry ha reso nota la nascita del suo primogenito, precisando che è ancora presto per svelarne il nome e che "ci sarà tempo" fino al battesimo previsto per giugno. "È la più incredibile esperienza che potessi immaginare", ha proseguito Harry, emozionato e sorridente, rivolgendosi ai giornalisti schierati di fronte alla residenza dei duchi di Sussex di Frogmore Cottage, vicino al castello di Windsor, e dicendosi "al settimo cielo". "Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione", ha poi osservato. Il principe si è quindi dichiarato "orgoglioso" della moglie (LE FOTO DELLA GRAVIDANZA).

“Io e Meghan siamo elettrizzati”

"Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l'amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere (questo momento) con tutti", ha proseguito rivolgendosi sia al pubblico sia ai media. Sul profilo Instagram dei duchi di Sussexè intanto comparso un cartoncino virtuale con scritto "It's a boy!" su sfondo azzurro.

La madre di Meghan: "Sono piena di gioia"

Il fatto che la donna sia con la coppia a Frogmore House, la nuova residenza dei duchi di Sussex nella tenuta di Windsor, fa pensare che il parto sia avvenuto in casa, proprio come la moglie del principe Harry voleva con insistenza. Lo stesso Harry ha incontrato i giornalisti, praticamente in contemporanea all'annuncio della nascita, dalla tenuta del castello.

Niente foto per il momento

Nei giorni scorsi i duchi di Sussex (LA FOTOSTORIA) hanno deciso che non si faranno fotografare sulle scale dell'ospedale col piccolo neonato. "Non vediamo l’ora di condividere la bella notizia con tutti", avevano dichiarato Harry e Meghan (IL TOTONOME SUL ROYAL BABY), ma solo dopo aver avuto "l'opportunità di festeggiare in privato come una nuova famiglia”. Nessun commento ufficiale, invece, dalla casa reale. Ma in molti sostengono che lo strappo al protocollo non abbia incontrato il beneplacito della regina Elisabetta.

La linea di successione

L'attuale linea di successione prevede al primo posto il Principe di Galles, Carlo, in quanto primogenito della Regina in pectore. Al secondo posto c'è William, Duca di Cambridge, seguito dai figli in ordine di nascita: George, Charlotte e Louis. Solo nel caso in cui tutti questi membri della famiglia reale fossero impossibilitati a regnare, per morte sopraggiunta o altre cause inabilitanti, la corona passerebbe a Harry, secondogenito di Carlo, e in subordine al bambino (o alla bambina) che nascerà in primavera. Il figlio di Harry e Meghan, quando nascerà, "scalzerà" dalla linea di successione Andrea, Duca di York e fratello minore di Carlo. Dopo di lui ci sono, come da regolamento di discendenza diretta le figlie, Beatrice e la neo-sposa Eugenia.

