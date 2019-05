Tanti auguri a George Clooney, la star compie 58 anni. FOTO

Grazie all’interpretazione nella commedia dei fratelli Coen "Fratello, dove sei?", nel 2001 vince il Golden Globe come miglior attore protagonista. In carriera ottiene anche un Oscar come miglior attore non protagonista, nel 2005, per la parte in "Syriana" e l'Oscar al miglior film per la produzione di "Argo" nel 2013