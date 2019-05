Dal Messico dove si trova attualmente, Thomas Markle, padre di Meghan, invia un messaggio alla figlia per la nascita del primogenito: "Sono orgoglioso che il mio nuovo nipote sia nato nella famiglia reale britannica e sono sicuro che crescerà per servire la corona e il popolo della Gran Bretagna con grazia, dignità e onore. Dio benedica il bambino e gli auguro salute e felicità, e le mie congratulazioni alla mia amata figlia Duchessa Meghan e al Principe Harry, e Dio salvi la Regina", ha detto al Sun il nonno del piccolo nato lunedì 6 maggio. (FOTOSTORIA DELLA DUCHESSA - L'ANNUNCIO DI HARRY - I FESTEGGIAMENTI)

Il fratello: "Spero bimbo aiuti a riparare frattura famiglia"

Il tabloid britannico riporta anche un messaggio di Thomas Markle jr, fratello della duchessa di Sussex. Parole che nonostante la felicità del momento per la nascita del bimbo, lasciano trasparire i rapporti complicati all'interno della famiglia Markle. "Congratulazioni, sono molto felice per entrambi e spero che questo bambino vi porti tutta la gioia del mondo. Tutti i neonati portano felicità e gioia in intere famiglie - possono persino riportare famiglie spezzate di nuovo insieme. Thomas Markle jr ha aggiunto: "Speriamo che questo bambino aiuti a riparare la frattura in famiglia - vorremmo tutti incontrare il bambino e diventare parte della sua vita - specialmente mio padre. Spero che diventare madre possa aprirle gli occhi e far luce su ciò che la famiglia vuole dire".