In molti si interrogano da ieri sul luogo di nascita del Royal baby. Il primo figlio di Meghan Markle e del principe Harry sarebbe nato la mattina in una clinica di Londra. In particolare, secondo quanto riportato dal Daily Mail la clinica sarebbe la "Portland dove un parto standard costa 15.000 sterline”. Il sogno della madre, ex attrice americana, di far nascere il suo primo figlio in casa Windsor sarebbe dunque sfumato per ragioni di prudenza.

Tornati al Frogmore Cottage dopo il parto

Secondo quanto riportato anche da altri quotidiani come il The Guardian, la coppia sarebbe poi tornata al Frogmore Cottage, la nuova casa scelta come residenza dei duchi di Sussex nel complesso del castello di Windsor dopo esser stata restaurata non senza perplessita' al costo di oltre 3 milioni di sterline. L’indiscrezione, tuttavia, non ha ancora trovato le conferme ufficiali.

Il principe Harry: "Siamo assolutamente emozionati"

A dare l’annuncio della nascita, è stato lo stesso principe Harry: "Sono così orgoglioso di mia moglie, siamo assolutamente emozionati". Il bambino pesa 7 pounds e 3 once (poco più di 3,2 chilogrammi), come precisato da fonti di palazzo reale, ed è nato il 6 maggio alle 5:26 di mattina.