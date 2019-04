Nessun disordine in mattinata, ma già 70 persone sono state fermate per il 23esimo atto della protesta dei gilet gialli, particolarmente temuto dalle autorità per l'arrivo a Parigi di almeno un migliaio di "ultrà gialli", cioè di 'casseur' infiltrati nelle manifestazioni. A mezzogiorno il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, si è presentato all'Eliseo da Emmanuel Macron per fare "il punto della situazione" di questo sabato, per il quale alcuni gruppi di gilet gialli hanno annunciato un nuovo "ultimatum" come quello del 16 marzo, quando si sono registrati i più gravi incidenti sugli Champs-Elysees.

Parigi blindata, previsti quattro cortei

La grande avenue resta vietata, così come tutta la zona attorno alla cattedrale di Notre-Dame, devastata lunedì scorso da un incendio (PRIMA/DOPO - L'INTERNO DOPO IL ROGO - OMAGGIO DELLE STAR - IL MONDO PIANGE CON QUASIMODO E TOUR EIFFEL). Lo schieramento della polizia è imponente: 60.000 agenti presenti nella Capitale ma anche a Tolosa, Montpellier e Bordeuax. A Parigi, inoltre, sono state chiuse molte stazioni della metropolitana e sono guardati a vista i siti a rischio, dall'Assemblée Nationale all'Eliseo. Quattro i cortei previsti nella capitale, uno dei quali dovrebbe raggiungere il centro di Parigi dalla banlieue di Saint-Denis.

Le polemiche sull'incendio di Notre Dame

Dopo settimane di stallo, i leader del movimento si aspettano ora un "rilancio primaverile" delle proteste, anche sulla scia delle polemiche per le donazioni milionarie per la ricostruzione di Notre Dame dopo l'incendio (IL CROLLO DELLA GUGLIA - IL ROBOT CHE HA SPENTO LE FIAMME). Su questo punto, molti dei gilet gialli hanno dichiarato che l'incendio della cattedrale "non cambia nulla": "Non spegne la nostra lotta e non va strumentalizzato", ha sottolineato il legale dei gilet gialli, Juan Branco (ANNI PER LA RICOSTRUZIONE - OPERE D'ARTE IN SALVO - IL CAPPELLANO EROE - LE INDAGINI SULLE CAUSE DEL ROGO). Oggi comunque vari gruppi della società civile hanno convocato una marcia proprio vicino alla cattedrale, per "onorare il patrimonio del popolo". Ma il prefetto di polizia di Parigi, Didier Lallement, ha formalmente vietato qualunque manifestazione nell'area, "per motivi di sicurezza", stabilendo un perimetro inaccessibile a pedoni e veicoli.

Le critiche a Macron e l'attesa per il suo discorso

I gilet gialli criticano anche il mancato annuncio delle attese riforme da parte di Emmanuel Macron. Il presidente farà giovedì alle 18 il suo discorso sul "Grande dibattito nazionale" lanciato proprio dopo la crisi dei gilet gialli. In una conferenza stampa, Macron spiegherà quali saranno le misure prese a conclusione del "Gran Debat", in nome del quale il presidente ha girato il Paese in lungo e largo per ascoltare le opinioni dei cittadini francesi.