Il fondatore di WikiLeaks Julian Assange è stato arrestato all'ambasciata dell'Ecuador a Londra dopo che Quito gli ha revocato la concessione dell'asilo politico. Assange si trovava all'ambasciata dal 2012 e al momento si trova in custodia alla stazione centrale di Scotland Yard. Sarà portato al più presto davanti ai magistrati, riferisce la polizia londinese. Il Ministro dell'Interno britannico Sajid David commenta: "Risponderà alla giustizia britannica, nessuno è al di sopra della legge". Il presidente dell'Ecuador Lenin Moreno ha affermato che il suo Paese ha revocato l'asilo ad Assange (concesso dal suo predecessore Rafael Correa) per "violazioni della convenzioni internazionali", ma ha spiegato che l'uomo non sarà estradato in un Paese che applica la pena di morte. Wikileaks, sui suoi canali social, accusa: "L'Ecuador ha revocato illegalmente l'asilo politico concesso in precedenza a Julian Assange in violazione del diritto internazionale". L'organizzazione ha poi spiegato che Assange non è uscito dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra, ma è stato l'ambasciatore a far entrare la polizia britannica all'interno della sede diplomatica. In un video trasmesso da Sky News, Assange viene sollevato e portato via di peso da sette agenti in borghese della polizia di Londra. Al momento dell'arresto aveva in mano un libro di Gore Vidal.

Wikileaks e le accuse all'Ecuador



La scorsa settimana Wikileaks aveva lanciato l'allarme su un imminente arresto di Assange e aveva accusato il presidente Moreno di avere ormai deciso di liberarsi di lui, imputandogli come scusa presunte violazioni degli impegni presi in cambio della concessione dell'asilo. E avanzando anche il sospetto che Moreno volesse piuttosto vendicarsi della pubblicazione recente di documenti su uno scandalo di corruzione e trasferimento d'ingenti somme in paradisi fiscali nel quale il presidente e suoi familiari risulterebbero pesantemente implicati.

Wikileaks: "La Cia e altri poteri contro Assange"



Secondo Wikileaks ci sono "la Cia" e altri poteri dietro la caccia ad Assange. L'organizzazione twitta una foto del suo fondatore e scrive: "è un figlio, un padre, un fratello. Ha vinto decine di premi di giornalismo ed è stato nominato per il Nobel per la pace dal 2010. Ma attori potenti, inclusa la Cia, sono impegnati per disumanizzarlo, delegittimarlo e imprigionarlo".

Presidente Ecuador: "Assange ha violato convenzioni internazionali"

In un video, il presidente dell'Ecuador ha spiegato di aver revocato l'asilo al fondatore di Wikileaks perché "ha violato ripetutamente le convenzioni sul diritto d'asilo dell'Avana e di Caracas, nonostante il fatto che più volte gli sia stato richiesto il rispetto di quelle norme". Lenin Moreno aggiunge che Assange "ha violato in particolare la norma di non intervenire negli affari interni di altri Paesi" e cita come ultimo esempio quello della diffusione di documenti riservati del Vaticano nel gennaio 2019.



Snowden: "Momento buio per la libertà di stampa"



Commenta l'arresto di Assange anche Edward Snowden, ex analista dell'Nsa e gola profonda del Datagate esiliato a Mosca: "Questo è un momento buio per la libertà di stampa", afferma su Twitter. "Le immagini dell'ambasciatore dell'Ecuador che invita i servizi britannici nell'ambasciata per trascinare via un giornalista vincitore di premi fuori dall'edificio finiranno nei libri di storia".



Nel 2018 era stato confermato il mandato d'arresto



Nel febbraio 2018 i giudici britannici avevano confermato il mandato di cattura per Assange. La Westminster Magistrates' Court di Londra aveva infatti respinto il ricorso con cui il fondatore di Wikileaks richiedeva l'annullamento del mandato d'arresto britannico che pendeva su di lui fin dal 2012, per non essersi presentato in tribunale per un'udienza sulla sua cauzione.

Le accuse ad Assange per la vicenda Wikileaks



Assange, al momento della fuga nella sede diplomatica ecuadoriana, era inseguito da una controversa denuncia per abusi sessuali presentata in Svezia e nel frattempo archiviata. Ma era rimasto formalmente sotto il tiro della giustizia britannica per non essersi presentato di fronte al giudice che avrebbe dovuto interrogarlo su richiesta proprio della magistratura di Stoccolma. Il timore di Wikileaks, comunque, rimane sempre che in realtà Londra lo voglia consegnare agli Stati Uniti, dove è bollato come un “nemico pubblico”. Negli Usa il fondatore di Wikileaks deve rispondere della pubblicazione di documenti segreti militari e diplomatici avvenuta nel 2010. Inoltre, le agenzie di intelligence americane ritengono che la Russia l'abbia usato come intermediario per diffondere le mail hackerate alla campagna presidenziale di Hillary Clinton nel 2016.

Data ultima modifica 11 aprile 2019 ore 13:05