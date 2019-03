Mezzo mondo chiude i cieli ai Boeing 737 Max (COS'È), ma gli Usa non fermano il modello del velivolo del disastro aereo in Etiopia (LE FOTO). "Non ci sono le basi per ordinare la messa a terra”, afferma la Federal Administration Aviation americana, sottolineando che nessuna delle altre autorità ha fornito dati che garantiscano la necessità di un'azione. "Continuiamo a esaminare i dati disponibili. E se nel corso dell'esame emergessero problemi, la Faa è pronta ad agire immediatamente e in modo appropriato”. (QUALI COMPAGNIE USANO IL 737 - Incidenti aerei: i dati sulla sicurezza in volo negli ultimi 40 anni).

La polemica in Usa

Ieri il presidente Donald Trump, su Twitter, aveva scritto che "gli aeroplani stanno diventando fin troppo complessi da far volare", una "complessità che crea pericolo. Voglio un pilota, non Einstein". Trump ha annunciato anche di aver parlato con il Ceo di Boeing. Autorevoli esponenti dell'establishment, come il senatore repubblicano Mitt Romney e la senatrice dem Elizabeth Warren, hanno chiesto il blocco dei voli dei 737 Max. Gli Stati Uniti hanno chiesto alla compagnia produttrice con sede a Chicago di aggiornare il software di quel modello di aereo, indiziato principale per l'incidente di domenica. Ma l’ente americano per l’aviazione ha deciso di non stopparli.

Lo stop nel resto del mondo

Eppure si allunga la lista dei Paesi che hanno imposto l’alt al modello del velivolo precipitato in Etiopia. Anche Serbia, Nuova Zelanda, Emirati, Fiji, India, Turchia, Norvegia, Hong Kong, Guinea e Libano hanno chiuso il proprio spazio aereo ai 737 Max. Ieri era arrivato lo stop dell’Easa, l’agenzia europea per la sicurezza del trasporto aereo. Tra i primi Stati a lasciare a terra gli aerei dello stesso tipo erano state Cina, Etiopia, Indonesia, Malesia, Mongolia, Isole Cayman, Singapore, Australia e Argentina.

L’alt dell’Enac in Italia

Prima della decisione dell'Easa, l'Enac, l'autorità italiana dell'aviazione civile, aveva deciso che i Boeing 737 Max "non possono più operare da e per gli aeroporti nazionali, visto il perdurare della mancanza di informazioni certe sulla dinamica dell'incidente" dell'Ethiopian e "del precedente incidente di ottobre in Indonesia", che anche in quella occasione aveva coinvolto un aereo dello stesso modello.