Arrivato al suo 22esimo giorno, lo shutdown che sta bloccando gli Stati Uniti è ufficialmente il più lungo mai registrato dopo quello dell’era Clinton, tra il 1995 e il 1996, durato 21 giorni. Ieri per la prima volta circa 800.000 dipendenti pubblici coinvolti nella semiparalisi delle attività amministrative non hanno ricevuto lo stipendio e l’impasse, creatasi sui fondi per il muro al confine con il Messico, ha portato i sindacati dei dipendenti federali a fare causa al governo americano perché viola le leggi sul lavoro richiedendo ai dipendenti ritenuti ''essenziali '' di continuare a lavorare senza stipendio.

I sindacati: governo non paga gli straordinari e il salario minimo

L'azione legale - riportano i media americani - è stata depositata dai sindacati che rappresentano i lavoratori federali, ovvero la National Federation of Federal Employees, la National Association of Government Employees SEIU e la National Weather Service Employees Organization. Le associazioni accusano il governo di violare il Fair Labor Standards Act non pagando ai dipendenti gli straordinari e il salario minimo. La legge prevede che tutti i dipendenti - spiega la National Federation of Federal Employees - vengano pagati in tempo per gli straordinari e ricevano almeno il salario minimo per tutte le ore che lavorano durante la settimana. ''In questo Paese, quando un lavoratore svolge le sue funzioni giornaliere, ha il diritto a un giorno di compenso'', mette in evidenza Randy Erwin, presidente della National Federation of Federal Employees. ''Questo è il modo in cui la gente si occupa delle proprie famiglie. A causa del caos che questo spreco di shutdown sta causando, il governo sta cercando di pagare i dipendenti con dei 'pagherò'. Con questa causa noi diciamo: 'no, non potete pagare i dipendenti con dei pagherò. Per noi così non funziona'', aggiunge Erwin.

L’ipotesi emergenza nazionale e i fondi per gli uragani

Ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (LA FOTOSTORIA DEL PRESIDENTE) aveva minacciato di dichiarare l’emergenza nazionale (COSA SIGNIFICA) per ottenere i fondi per la realizzazione del muro con il Messico, salvo poi fare retromarcia e dichiarare: ''Sarebbe una soluzione facile, ma non lo farò così velocemente''. Intanto, a causa dello shutdown, l'aeroporto di Miami chiuderà uno dei terminal nel corso del fine settimana per mancanza di personale, e Standard & Poors' fa sapere che a ieri l’impasse è costata 3,6 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi a settimana. Ma il tycoon appare determinato ad andare avanti sulla sua strada: ''La barriera d'acciaio, o il muro, avrebbe dovuto essere costruita dalle precedenti amministrazioni molto tempo fa - ha detto - Non lo hanno fatto, io lo farò”. Fra le ipotesi allo studio da parte dell'amministrazione resta in campo, al di là dell'emergenza nazionale, quella di usare i fondi destinati alle risorse a disposizione per gli uragani.