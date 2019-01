Muro con il Messico, Trump: "Non dichiarerò l'emergenza nazionale ora"

Donald Trump non dichiarerà "così velocemente l'emergenza nazionale" con la quale potrebbe ottenere i fondi per il muro col Messico. Lo afferma il presidente americano nel corso di una tavola rotonda alla Casa Bianca. "Sarebbe una soluzione facile per me dichiarare l'emergenza nazionale, ma non lo farò così velocemente" afferma Trump dicendosi convinto che il muro e la sicurezza del confine "siano qualcosa che il Congresso può fare".

L'ipotesi di dichiarare lo stato di emergenza nazionale

Il presidente, secondo quanto avevano riportato diversi media americani, stava valutando di dichiarare lo stato di emergenza nazionale per costruire il muro al confine col Messico, distogliendo i fondi destinati alle zone colpite dai disastri naturali come il Porto Rico e il Texas. Un piano questo per aggirare lo stallo con la Camera e il conseguente shutdown (LA FOTOSTORIA DI TRUMP). Trump chiede invece che sia il Congresso a varare la norma che prevede finanziamenti per 5,6 miliardi di dollari ma deve fare i conti con l'opposizione dei democratici, indispensabili per il semaforo verde al Senato.

