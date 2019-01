Usa, continua lo shutdown. Trump abbandona l’incontro con i dem

L’accordo sul muro tra Stati Uniti e Messico sembra ancora lontano. E la soluzione alla crisi dello shutdown negli Usa rimane un miraggio. I leader democratici al Congresso, Nancy Pelosi e Chuck Schumer, invitati alla Casa Bianca, hanno ribadito: “Niente fondi per il muro”. In risposta, il presidente Donald Trump ha abbandonato l’incontro, da lui organizzato per cercare di superare lo stallo che da venti giorni blocca il Paese con lo shutdown.

Trump: “Una perdita di tempo”

"Bye, bye, non abbiamo più niente da dirci", ha detto il tycoon lasciando la Situation Room dopo l’ennesimo “no” alla sua proposta di finanziare una barriera al confine sud degli Usa, definendo il confronto con gli interlocutori "una totale perdita di tempo". Poche ore prima, parlando agli americani in diretta tv e a reti unificate, il presidente americano aveva ribadito: "Senza un accordo sulla sicurezza al confine col Messico potrei ricorrere alla dichiarazione dell'emergenza nazionale", aggiungendo che "tutti i lavoratori colpiti dallo shutdown saranno pagati". Al momento, Trump si trova nel fuoco incrociato di democratici, che lo accusano di tenere in ostaggio il Paese con lo shutdown, e alcuni repubblicani, mentre un milione di dipendenti pubblici è a casa e una lunga lista di servizi pubblici essenziali resta paralizzata.

Lo shutdown continua

A lanciare l'allarme sui pericoli di uno shutdown continuato sono gli esperti dell'agenzia internazionale di rating Fitch: se lo stallo dovesse proseguire e avere un impatto sul tetto del debito, gli Stati Uniti rischiano di perdere la “tripla A”, con tutte le conseguenze del caso sui mercati. Ma al momento Trump resta fermo sulle sue posizioni e finché non si stanziano 5,7 miliardi di dollari per finanziare il muro col Messico lo shutdown “andrà avanti”. "Quanto sangue americano deve ancora scorrere perché il Congresso agisca?", ha detto il presidente durante il discorso tv. Per la speaker Pelosi e il leader dem al Senato Schumer, che hanno replicato sempre in diretta tv, si tratta solo di "cinica propaganda". "Il presidente non può tenere in ostaggio un intero Paese per il muro", hanno sottolineato, chiedendo di separare la questione della sicurezza da quella dello shutdown: "Tutti vogliamo la sicurezza ma nel rispetto dei valori dell'America, il cui simbolo è la statua della libertà, non una barriera alta 30 metri".