Lifeline, possibile sbarco a Malta. La Valletta: ancora non deciso

Parigi evoca "una soluzione europea" con "uno sbarco a Malta" per la Lifeline, ma l’isola risponde di non aver ancora preso la decisione di accogliere la nave con 234 migranti a bordo bloccata in mare da giorni, al centro di un braccio di ferro tra gli Stati europei su chi debba accoglierli. A evocare la possibile soluzione, dopo che alla nave sono stati negati i porti maltesi e quelli italiani, era stato il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux in un'intervista alla radio francese Rtl. A rispondergli è stato il suo omologo del governo di Malta tramite il quotidiano locale Malta Today, che riferisce di colloqui ancora in corso fra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier maltese Joseph Muscat. Nel frattempo, però, Malta ha annunciato l'apertura di "un'inchiesta sul capitano della Lifeline che ha ignorato le istruzioni delle autorità italiane date in accordo alle leggi internazionali". E allo stesso tempo - si legge in un comunicato del gabinetto del premier Muscat - esorta "gli Stati volenterosi a proseguire la condivisione di responsabilità per evitare un'escalation della crisi umanitaria".



Governo francese: si profila una soluzione europea



Il portavoce del governo francese ha detto che sulla Lifeline "il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha parlato con il premier maltese Muscat e nel momento in cui vi parlo, una soluzione europea sembra disegnarsi: quellla di uno sbarco a Malta". Come nel caso dell'Aquarius sbarcata in Spagna, il portavoce ha spiegato che la Francia potrebbe eventualmente accogliere, valutandoli individualmente, caso per caso, alcuni richiedenti asilo in Francia. A tre giorni dal cruciale vertice Ue di Bruxelles, l'esponente dell'esecutivo francese ha quindi sottolineato che questa crisi "è politica prima di essere migratoria".

Aquarius: negato l’accesso a La Valletta per i rifornimenti



Intanto l'altra nave recentemente al centro dello scontro sull'accoglienza, la Aquarius della ong Sos Mediterranee con a bordo un team di Medici senza frontiere, spiega che le è stato negato l'ingresso nelle acque territoriali maltesi e nel porto della Valletta per il rifornimento e il cambio di equipaggio. Lo fa sapere la stessa organizzazione osservando che "nessuna spiegazione ci è stata fornita".

Toninelli: "Se Lifeline approda in Italia deve essere sequestrata"



Dall'Italia è tornato sulla vicenda della Lifeline anche il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Mi sembra scontato che se la nave dovesse approdare in Italia debba essere sequestrata, ho dato mandato alla Guardia Costiera di intervenire" seguendo "la legge visto che la stessa Olanda ha disconosciuto che sia" una nave olandese. Il ministro ha quindi spiegato come "salveremo i migranti e poi ci potrebbero essere novità cosi come con il caso dell'Aquarius. Se dovesse sbarcare in Italia chiederemmo agli altri paesi europei di ricollocarli".

Sky TG24 a bordo della Lifeline



Ma quali sono le condizioni a bordo della Lifeline? Sky TG24, in esclusiva sulla nave dell'ong tedesca, ha documentato una situazione sempre più critica con il passare delle ore. Il capitano della Lifeline, Claus-Peter Reisch, parla di una situazione tranquilla nonostante le condizioni difficili e commenta poi le azioni del ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini: "Sta giocando con i soccorritori privati. Dovrebbe smettere di incolpare coloro che cercano di salvare vite umane”. Nonostante il peggioramento delle condizioni del mare e la scarsità di provviste, la situazione a bordo rimane però sotto controllo. La nave accoglie a bordo un numero di persone tre volte superiore alla capienza.

Data ultima modifica 26 giugno 2018 ore 11:59