Migranti, Lifeline a Salvini: "Vieni qui, ci sono esseri umani"

"Caro Matteo Salvini, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono persone che abbiamo salvato dall’annegamento. Vieni qui, sei il benvenuto". È questa la risposta della nave Lifeline al vicepremier italiano, via Twitter. L’invito arriva dopo che Salvini, ieri, aveva avvertito: "Certe navi si devono scordare l'Italia, stop al business dell'immigrazione clandestina! La musica è cambiata, io ce la metto tutta". Intanto la Lifeline - nave dell'omonima Ong tedesca, che batte bandiera olandese -, continua a vagare con 239 migranti a bordo in acque di ricerca e soccorso maltesi. Malta però non la vuole e, se dovesse dirigersi verso l'Italia, rischia di essere sequestrata (LO SPECIALE MIGRANTI). Oggi si tiene anche il vertice informale dei 16 leader Ue sulla questione migranti.

ll caso Lifeline e le critiche all'Italia

La situazione della nave Lifeline è di stallo: è in acqua da ormai quattro giorni con a bordo 239 persone, tra cui ci sarebbero anche 14 donne e quattro bambini. Non sa dove approdare. Per Salvini la nave "è fuorilegge" e, d'accordo con il ministro dei Trasporti Toninelli, da cui dipende la Guardia costiera, ha avvertito che in Italia verrebbe sequestrata. A farsi carico della questione, secondo l'Italia, dovrebbe essere Malta, ma dalla Valletta ripetono: "Non è affare nostro". Intanto, in giornata, si riuniscono informalmente a Bruxelles 16 leader Ue, proprio per affrontare la questione migranti, all’indomani dello scontro tra Italia e Francia, con Macron che aveva parlato di "bugie" sull'emergenza migranti italiana. Mentre dalla Spagna il premier Sanchez definisce "egoista" il nostro governo.

Cargo davanti al porto di Pozzallo

Al centro del vertice di Bruxelles, però, non ci sarà solo il caso di Lifeline. Anche un'altra imbarcazione si trova in fase di stallo: è il cargo danese Alexander Maersk che ha soccorso un centinaio di persone e che si trova a poche miglia dal porto di Pozzallo. L'ok per lo sbarco non è ancora arrivato ma, nel frattempo, sono arrivati viveri da un peschereccio portuale, mentre una donna incinta e due bambine sono state portate sulla terraferma perché bisognose di cure e assistenza.