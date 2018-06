Migranti, oggi il vertice di 16 leader Ue. Merkel pessimista

Vertice informale dei 16 leader Ue oggi a Bruxelles sulla questione migranti (chi partecipa e di cosa si parlerà). La Francia è schierata con la Spagna, l'Italia conferma la linea dura ostile a entrambe, il gruppo di Visegrad non sarà neppure presente. Tentenna la cancelliera tedesca Angela Merkel, che sulla questione dei migranti si gioca il governo. Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, definisce "egoista" il governo italiano per le politiche anti-europee. Ed è scontro tra Roma e Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron parla di "bugie" sull'emergenza migranti italiana e minaccia sanzioni. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini gli dà dell'arrogante e chiede che "apra i porti francesi". Gli fa eco l'altro vicepremier, e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio: Macron "Fuori dalla realtà".

E intanto è in una situazione di stallo la nave Lifeline dell'omonima Ong tedesca: è in acqua da tre giorni con a bordo 239 persone e non sa dove approdare. Altro caso quello di un cargo danese che ha soccorso un centinaio di persone si trova a poche miglia dal porto di Pozzallo. L'ok per lo sbarco non è ancora arrivato.