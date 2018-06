Migranti, Macron conferma colloquio con Conte: "Incontro proficuo"

In occasione della visita a Roma e dell’incontro con Papa Francesco, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha visto, in forma non ufficiale, anche il premier italiano Giuseppe Conte. "Ci siamo confrontati su questioni di attualità, eurozona e migranti. Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti", ha confermato lo stesso Macron durante una conferenza stampa nella Capitale. "È stato uno scambio proficuo e interessante", ha aggiunto, "su come rispondere nella maniera più efficace possibile alla questione dei flussi".

Macron: "Sono stato sollecitato da Conte"

L'incontro si è tenuto il 25 giugno, a pochi giorni dal Consiglio europeo, in forma privata: "Sono stato sollecitato dopo il nostro incontro di domenica dal presidente Conte. I nostri protocolli si sono messi in contatto e si è convenuto che un incontro riservato fosse rispettoso nei confronti del Vaticano", dove si teneva la visita ufficiale. "È stato uno scambio privato, per questo non era in agenda", ha poi sottolineato il presidente francese.