Migranti, Sky TG24 a bordo della nave Lifeline

Duecentoventiquattro persone a bordo, di cui 42 donne. E poi diversi bambini: una, di tre anni, gioca da cinque giorni sul ponte della nave. Sky TG24 è salita a bordo della nave dell'ong tedesca Lifeline e documenta una situazione sempre più critica con il passare delle ore. Dopo i dinieghi di Italia e Marta, la nave è bloccata da giorni nel Mediterraneo di fronte alle coste de La Valletta con centinaia di migranti e chiede di essere accolta in Francia. Ma nonostante il peggioramento delle condizioni del mare e la scarsità di provviste, la situazione a bordo rimane sotto controllo.

Le parole del capitano della nave

Il capitano della Lifeline, Claus-Peter Reisch, intervistato da Sky TG24, parla delle condizioni dei migranti sulla nave dell'ong tedesca: “Le persone sono molto collaborative, ci aiutano anche nella pulizia dei gabinetti e del ponte. Al momento la situazione è tranquilla: abbiamo acqua e cibo. Le persone provano un senso di sicurezza su questa nave”, ha affermato Reisch.

Rifiutati da Malta e Italia

"Chiederemo alla Francia di darci il benvenuto. Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord... in Spagna o in Francia", ha annunciato il fondatore dell'organizzazione, Axel Steier al microfono dell'emittente francese RTL. All'ong Lifeline sono stati negati i porti maltesi e quelli italiani. Venerdì, l'ong ha scritto al governo spagnolo per chiedere aiuto. La nave accoglie a bordo un numero di persone tre volte superiore alla capienza. Secondo quanto ha spiegato il rappresentante dell'associazione Mission Lifeline, per il quale la situazione a bordo sta diventando preoccupante, comincia a scarseggiare il cibo.

L’invito a Salvini

Ieri, 24 giugno, l'ong tedesca aveva twittato: "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, è il benvenuto".