Migranti, le navi delle Ong senza approdo nel Mediterraneo

Occhi puntati in queste ore sul Mediterraneo, dove le navi delle organizzazioni non governative sono in attesa di capire dove poter sbarcare con i migranti che trasportano a bordo, mentre la guardia costiera libica ha annunciato di aver tratto in salvo oltre mille persone nel fine settimana. Sono attualmente cinque le imbarcazioni che aspettano indicazioni su un porto sicuro dove attraccare.

Le cinque navi

LIFELINE: Nave battente bandiera olandese della omonima Ong tedesca, si trova nelle acque internazionali a circa 30 miglia nautiche dalle coste maltesi con più di 200 migranti a bordo (SKY TG24 A BORDO DELLA LIFELINE). Dopo essere stata rifiutata dall'Italia, ha prima chiesto di poter attraccare in Spagna e poi si è rivolta alla Francia; in entrambi casi, finora, non ha avuto il via libera. Malta intanto l'ha rifornita di viveri. Il ministro francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ha detto che spetta all'Italia accogliere la nave.

SEEFUCHS: Nave della Ong tedesca Sea-Eye battente bandiera olandese, è attraccata al porto de La Valletta, a Malta, per verifiche sull'immatricolazione dopo che Amsterdam ha fatto sapere che l'imbarcazione non è presente nei suoi registri navali. Un processo che secondo il capo missione dell'Ong, Michael Buschheuer, dovrebbe concludersi "entro la fine della settimana".

OPEN ARMS: Di proprietà della Ong spagnola Pro Activa, al momento la nave si trova nelle acque internazionali al largo delle coste libiche. Il portavoce dell'organizzazione ha affermato di aver ricevuto nelle ultime ore "sette, otto" richieste di aiuto da parte di imbarcazioni con a bordo migranti al largo della Libia.

AQUARIUS: Dopo essere stata protagonista dieci giorni fa di un braccio di ferro con il governo italiano, conclusosi con l'offerta spagnola di accogliere i 630 migranti che aveva a bordo, la nave è tornata al largo delle coste libiche.

ALEXANDER MAERSK: Non appartiene a una Ong ma al colosso danese dei container Maersk ed è un cargo. Si trova in prossimità di Pozzallo, sulla costa meridionale della Sicilia, e ha a bordo in totale 108 migranti, dopo che in cinque - quattro bambini e una donna - sono stati sbarcati in Italia nei giorni scorsi. La ministra danese dell'Immigrazione, Inger Stjoberg, ha inviato una lettera al ministro dell'Interno, in cui ha chiesto al governo italiano di accoglierli. Matteo Salvini ha dato l'ok allo sbarco a Pozzallo.